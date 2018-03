Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 febbraio 2018 7.31 23 febbraio 2018 - 07:31

Evan Spiegel, il fondatore di Snapchat, ha ricevuto per il 2017 un compenso di 638 milioni di dollari, affermandosi probabilmente come l'amministratore delegato più pagato degli Stati Uniti. Lo riporta il Financial Times.

Il giornale sottolinea che Spiegel ha ricevuto un premio in titoli dal valore di 637 milioni di dollari con lo sbarco in borsa dell'app di messaggini.

A questi si aggiunge un ulteriore milione di dollari per l'assicurazione sanitaria, l'assicurazione sulla vita, le spese legali e 500.000 dollari per la sicurezza personale.

