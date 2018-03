Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

26 giugno 2013 13.52

Edward Snowden, la "talpa" del Datagate ricercata dagli Usa per spionaggio, sarà costretto a stare almeno un altro giorno - il quarto consecutivo - nella zona transiti dell'aeroporto Sheremetyevo di Mosca se intende raggiungere Cuba, sempre che riesca a comprare un biglietto: oggi infatti non sono previsti voli diretti Aeroflot per l'Avana, il prossimo aereo è domani alle 14.05 locali, mentre il successivo è sabato.

L'ex consulente governativo americano sembra quasi in trappola, o "all'angolo", come ha osservato il senatore russo Ruslan Gattarov: con il passaporto annullato dagli Usa, non può né entrare in Russia né partire, ed è costretto a vivere tra i meandri dello scalo, come Tom Hanks nel film "Terminal" di Steven Spielberg.

