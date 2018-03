Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

23 luglio 2013

Edward Snowden non ha avuto mai accesso ai "gioielli della corona" della National Security Agency (NSA): lo afferma la Cnn che - citando una fonte dell'intelligence Usa - svela come si stia rivedendo l'entità dei danni causati dalla 'talpa' del Datagate. Danni che sarebbero inferiori a quelli indicati inizialmente, definiti più volte nel corso delle audizioni al Congresso "irreparabili". In realtà Snowden avrebbe in mano meno documenti segreti di quanto si ritenesse.

