Grave fatto di sangue stamane verso le 6.00 a Trimbach, nel canton Soletta. Un giovane italiano di 22 anni ha aggredito con violenza i genitori e il fratello, prima di darsi alla fuga. L'uomo è stato arrestato poco dopo alla stazione ferroviaria di Olten.

La polizia cantonale precisa in una nota che la madre è in gravi condizioni ed è stata trasportata all'ospedale in elicottero, mentre il padre e il fratello dell'aggressore hanno riportato ferite di media gravità. I fatti sono avvenuti all'interno dell'abitazione della famiglia.

È stata aperta un'inchiesta per capire la dinamica e i motivi del gesto.

