Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 giugno 2018 10.45 30 giugno 2018 - 10:45

Circa 800 "bambini collocati" ("Verdingkinder"), diventati ormai adulti, e altre vittime di affidamenti coatti si sono incontrati oggi a Mümliswil, nel canton Soletta. I partecipanti hanno così voluto ricordare questo oscuro capitolo della storia sociale svizzera.

Proprio a Mümliswil, tra le mura di quello che in passato era stato un orfanotrofio, era stato inaugurato nel 2013 un centro nazionale in memoria dei "bambini collocati". Il centro era stato ideato e finanziato dalla Fondazione Guido Fluri, un milionario attivo nel settore immobiliare che visse nella sua infanzia un'esperienza analoga.

In Svizzera, prima del 1981, decine di migliaia di persone sono state internate sulla base di un provvedimento amministrativo, senza la decisione di un tribunale. Molte donne sono state costrette a sottoporsi a una sterilizzazione o ad abortire, migliaia di bambini sono stati dati in adozione contro la volontà delle loro madri o collocati in istituti e costretti a lavorare senza remunerazione.

Neuer Inhalt Horizontal Line