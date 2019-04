La polizia cantonale solettese ha arrestato in settimana a Bettlach, presso Grenchen, tre albanesi tra i 20 e i 23 anni in possesso di diversi chili di sostanze stupefacenti: circa 4 chili di anfetamine, 1,8 chili di eroina e una cinquantina di grammi di cocaina.

I tre giovani, senza fissa dimora in Svizzera, sono stati posti in detenzione preventiva, indica oggi in una nota la polizia solettese, che è al terzo successo quest'anno in una inchiesta contro la criminalità della droga.

Il 28 gennaio erano stati arrestati a Gerlafingen due serbi di 25 e 27 anni. L'operazione aveva portato al sequestro di 1,6 chili di cocaina, circa 4000 pillole di ecstasy e oltre 200'000 euro in contanti.

All'inizio di marzo è stato fermato a Grenchen un 32enne albanese e gli sono stati confiscati 4,4 chili di eroina, 500 grammi di marijuana e 50 grammi di cocaina, oltre ad alcune migliaia di franchi in contante e a una rivoltella.

Il valore di mercato complessivo della droga sequestrata nelle tre operazioni ammonta a parecchie centinaia di migliaia di franchi.

