Polizia cantonale SO

L'autostrada A2 è stata chiusa al traffico per tre ore ieri sera in direzione nord-sud nel cantone di Basilea Campagna in seguito a un incidente all'uscita meridionale del tunnel del Belchen (SO/BL).

Un'automobile con rimorchio si è rovesciata ostruendo completamente le due corsie, indica oggi la polizia cantonale solettese in una nota.

L'incidente è avvenuto in territorio di Hägendorf nel canton Soletta, poco prima delle 18.30. Per ragioni ancora da appurare il conducente, che ha riportato lievi ferite, ha perso il controllo del suo veicolo. Sul rimorchio erano caricate due vetture. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri automobilisti.

Il sinistro ha provocato grossi disagi al traffico in tutta la regione. L'A2 in direzione di Lucerna ha potuto essere riaperta verso le 21.30 dopo complessi lavori di rimozione e la riparazione del guardrail centrale.

