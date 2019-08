Le sezioni solettesi di PPD, PBD, PEV e Verdi liberali hanno deciso di congiungere le proprie liste in vista delle elezioni federali di ottobre.

I quattro partiti intendono così rafforzare il centro politico e difendere il seggio del consigliere nazionale uscente Stefan Müller-Altermatt (PPD).

Un apparentamento delle liste è quasi obbligatorio dal punto di vista aritmetico, se non si vuole rischiare uno sperpero di voti tra le formazioni di centro, indicano oggi i quattro partiti in un comunicato congiunto.

La collaborazione tra PPD, PBD, PEV e Verdi liberali è sfociata anni or sono in un gruppo parlamentare comune a livello cantonale e nella congiunzione delle liste a livello federale nel 2015. "Votandoci gli elettori hanno la garanzia di non sostenere indirettamente la polarizzazione", hanno precisato le quattro formazioni di centro.

L'obiettivo a breve termine è di confermare il seggio detenuto attualmente da Müller-Altermatt alla Camera del popolo e a più lungo termine, nel 2023, di ottenere un secondo seggio al Nazionale. Il canton Soletta conta sei seggi nel legislativo federale, così ripartiti: 2 UDC, 2 PS, 1 PLR e 1 PPD.

