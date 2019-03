Diverse persone hanno riportato ferite leggere venerdì sera a Gerlafingen, nel canton Soletta, in una zuffa tra membri di famiglie macedoni. Ne dà notizia oggi la polizia cantonale.

La centrale d'allarme della polizia è stata avvertita poco prima delle 21 che una rissa tra parecchie persone era in corso alla Kriegstettenstrasse. Il luogo è stato presto raggiunto da alcune pattuglie che, nell'area di un negozio, si sono imbattute nei litiganti. Gli agenti hanno potuto appurare che si trattava di membri di famiglie macedoni che erano venuti alle mani.

I feriti si sono recati in un ospedale della regione "per un controllo", scrive la polizia, che non fornisce dettagli sul numero di persone coinvolte e non precisa quante di loro si siano fatte medicare dai sanitari. Un'inchiesta è in corso per accertare le circostanze della rissa.

