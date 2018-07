Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 luglio 2018 18.01 02 luglio 2018 - 18:01

Cinque persone, i due conducenti e tre bambini, sono stati trasportati all'ospedale per controlli in seguito a uno scontro frontale avvenuto questo pomeriggio attorno alle 14.00 a Balstahl (SO).

A provocare l'incidente una 23enne alla guida di un'auto, indica in una nota odierna la polizia cantonale di Soletta, precisando che per motivi ancora sconosciuti la conducente ha invaso la corsia opposta scontrandosi contro una seconda vettura.

