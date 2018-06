Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2018 12.58 15 giugno 2018 - 12:58

Ieri sera a Egerkingen (SO) un 27enne ha salvato una 59enne caduta in un torrente. La donna voleva prestare soccorso a un animale ferito sulla riva, quando è scivolata finendo in acqua, ha comunicato oggi la polizia cantonale.

La forte corrente ha trascinato la sventurata per diverse centinaia di metri. Alcuni passanti sono accorsi sentendo le grida d'aiuto e il giovane è riuscito a estrarre la donna dall'acqua, stremata e ferita.

A quel punto i presenti hanno prestato i primi soccorsi e un'ambulanza ha in seguito portato la 59enne in ospedale, che nel frattempo ha già potuto lasciare.

