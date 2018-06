Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 giugno 2018 15.23 25 giugno 2018 - 15:23

Il governo solettese non è entrato in materia sul ricorso inoltrato dal PPD svizzero contro la votazione federale del febbraio 2016 sull'iniziativa popolare "per il matrimonio e la famiglia - no agli svantaggi per le coppie sposate", respinta dal popolo.

Il termine per presentare ricorso è infatti scaduto, ha comunicato oggi l'esecutivo. L'esito della votazione è stato pubblicato sul foglio ufficiale del cantone il 4 marzo 2016. I ricorsi contro le votazioni dovrebbero essere presentati al più tardi tre giorni dopo la pubblicazione dei risultati. Inoltre l'errore verificatosi non è di competenza del cantone di Soletta, ma riguarda tutti i cantoni. Per queste due ragioni il Consiglio di Stato non può entrare in materia, viene precisato.

L'autore del ricorso, il consigliere agli Stati Pirmin Bischof (PPD/SO), può portare la decisione di non entrata in materia del governo solettese davanti al Tribunale federale.

Il 18 giugno il PPD svizzero ha inoltrato ricorso in diversi canto contro la votazione federale del 28 febbraio 2016 sull'iniziativa popolare. Il partito chiede che il popolo possa nuovamente esprimersi sull'iniziativa popolare - bocciata dal 50,8% dei votanti ma accolta da una larga maggioranza dei cantoni (18 su 26) - a causa dell'errore di calcolo dell'amministrazione federale sul numero di persone interessate.

Neuer Inhalt Horizontal Line