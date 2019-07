La casa incendiata a Balstahl (SO).

Due persone sono rimaste leggermente intossicate dal fumo di un incendio scoppiato la notte scorsa in una casa multifamigliare a Balsthal, borgo situato tra Soletta e Olten. L'incendio sembra essere di origine dolosa, precisa una nota odierna della polizia cantonale.

L'allarme è stato dato poco prima di mezzanotte. I pompieri di Balsthal e della vicina Oensingen sono rapidamente giunti sul posto e hanno aiutato ad uscire gli inquilini del piano mansardato. La Solothurnerstrasse è stata chiusa per circa due ore.

La proprietà è temporaneamente inabitabile. L'ammontare dei danni materiale non è ancora quantificato. Le due persone portate in ospedale per sospetto avvelenamento da fumo sono state dimesse già durante la notte.

La polizia chiede alle persone che possono fornire informazioni sull'incendio o sull'identità dei responsabili di rivolgersi alla centrale cantonale di Egerkingen.

