Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 giugno 2018 11.25 26 giugno 2018 - 11:25

Il Gran Consiglio solettese si oppone unanime allo smantellamento di uffici postali: con i voti di tutti i 96 deputati presenti (su 100) ha approvato oggi una iniziativa cantonale da sottoporre al parlamento federale.

Nel canton Soletta pesa la minaccia di una chiusura su 21 uffici postali, secondo i dati resi noti l'anno scorso, e per altri 23 la Posta ha fornito una garanzia che non va oltre il 2020.

L'iniziativa cantonale elaborata dal Consiglio di Stato solettese su richiesta del parlamento chiede tra l'altro che l'offerta di prestazioni di servizio pubblico sia per lo meno mantenuta e che la velocità di un adeguamento tenga conto dei bisogni della popolazione.

Il Gran Consiglio ticinese aveva adottato per primo il 12 dicembre 2016 con 77 voti favorevoli, nessun contrario e due astensioni, una iniziativa cantonale mirante a rafforzare la posizione dei comuni nei negoziati con la Posta, permettendo loro in particolare la via del ricorso fino al Tribunale amministrativo federale. L'iniziativa aveva in seguito ottenuto il sostegno dei Cantoni Vallese e Ginevra mediante risoluzioni.

Il Gran Consiglio di Basilea Città ha approvato lo scorso novembre una sua iniziativa cantonale per una moratoria sulla chiusura di uffici postali in tutta la Svizzera.

Neuer Inhalt Horizontal Line