Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 settembre 2018 12.36 23 settembre 2018 - 12:36

Una persona è stata trovata priva di vita in un appartamento durante le operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato intorno alla mezzanotte in una casa plurifamiliare a Himmelried (SO). L'inquilino di un altro appartamento è stato tratto in salvo per tempo.

L'identità della vittima e le cause del decesso e del sinistro non sono ancora note, indica la polizia cantonale in un comunicato.

Neuer Inhalt Horizontal Line