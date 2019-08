Tre persone sono rimaste leggermente ferite ieri sera a Dulliken (SO) in seguito a uno scontro frontale avvenuto tra un'auto e un bus di linea.

I due veicoli hanno riportato danni ingenti e hanno dovuto essere rimorchiati, ha comunicato oggi la polizia cantonale di Soletta.

L'automobilista, 30enne, per motivi non chiari, ha invaso la corsia di contromano, finendo contro il bus di linea, precisa la nota. Ad aver riportato lesioni sono l'uomo alla guida dell'auto all'origine dell'incidente, la passeggera che era in auto con lui e una persona che viaggiava sul bus, aggiunge la polizia.

