Questo contenuto è stato pubblicato il 13 luglio 2018 18.45 13 luglio 2018 - 18:45

Harley-Davidson è alla ricerca di un luogo, in cui dislocare la sua produzione, per reagire ai dazi europei di risposta a quelli voluti da Donald Trump su acciaio e alluminio, e Berlino si fa avanti.

Il direttore generale della società di incentivazione dell'economia e della tecnologia "Wirtschafstfoerderung Berlin Partner", Stefan Franzke, ha inviato un messaggio al numero uno del produttore americano di motociclette, invitando a considerare proprio la capitale tedesca.

"Berlino è la capitale dell'economia europea più forte", ha scritto, sottolineando che molte imprese hanno dislocato qui e che la città attira talenti altamente specializzati da tutto il mondo. "Ma soprattutto: Berlino è la città della libertà", ha aggiunto. "You are looking for freedom? Freedom Machine Berlin is our answer". Della proposta ha scritto il Tagesspiegel.

