Amnesty International denuncia che dal 2017 gli Stati Uniti hanno compiuto più di cento attacchi aerei in Somalia in cui sono rimaste uccise 14 persone.

"Le nostre conclusioni contraddicono completamente il mantra di zero vittime civili ripetuto dall'esercito Usa. Questa affermazione suona tanto più inverosimile se consideriamo che dal 2016 gli Usa hanno triplicato i loro attacchi aerei in Somalia, superando il totale di quelli in Libia e Yemen" ha dichiarato Brian Castner, alto consulente di Amnesty International su armi e operazioni militari.

Secondo quanto riportato nel rapporto 'La guerra nascosta degli USA in Somalia', Amnesty International afferma che i raid degli Stati Uniti sono stati compiuti con droni Reaper e aerei con equipaggio a bordo.

Le vittime, secondo Amnesty International, sono state registrate in cinque attacchi avvenuti nel Basso Shabelle, una regione che circonda la capitale Mogadiscio. Il Comando Usa in Africa (Africom) ha smentito che nelle sue operazioni in Somalia siano stati uccisi civili.

