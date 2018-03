Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 gennaio 2018 15.21 08 gennaio 2018 - 15:21

Il premier somalo Hassan Ali Khayre, in dichiarazioni al Financial Times (Ft), ha chiesto ai creditori internazionali della Somalia di accelerare il processo di cancellazione del debito.

Questo consentirebbe al Paese del Corno d'Africa di lottare meglio contro il terrorismo islamico degli Al Shabaab e le cause socio-economiche che ne sono all'origine.

"Per combattere il terrorismo c'è bisogno di un buon governo. Significa fornire servizi alla nostra gente. Farlo costa denaro ed è per questo che abbiamo bisogno del sostegno della comunità internazionale", ha detto Khayre.

"Abbiamo girato pagina e compiuto passi coraggiosi, speriamo che il mondo corra qualche piccolo rischio in più sulla Somalia", ha esortato ancora il premier.

Mogadiscio ha debiti internazionali per circa 4 miliardi di dollari, per la maggior parte accumulatisi a causa di interessi e penali su prestiti vecchi di quasi 30 anni concessi al passato regime militare di Mohamed Siad Barre, la cui caduta nel 1991 ha aperto la fase di guerra civile e caos che dura tutt'ora, ricorda il Ft.

Questi debiti rendono quasi impossibile per la Somalia accedere a finanziamenti del Fondo monetario internazionale o dell'Agenzia internazionale per lo sviluppo, ricorda ancora il quotidiano britannico riferendosi all'Ida, l'istituto della Banca Mondiale che aiuta i Paesi in via di sviluppo a ridurre la povertà con prestiti senza interessi e con donazioni.

L'Ida ha stanziato fondi per Paesi fragili proprio come la Somalia e responsabili che lavorano con il nuovo governo somalo insediato dal febbraio scorso, sottolineano che si tratta del miglior esecutivo mai visto all'opera da decenni ma le restrizioni a contrarre nuovi prestiti ostacolano i suoi sforzi di combattere gli Shabaab, riferisce il Ft.

L'organizzazione terroristica è stata scalzata da sue roccaforti, ma è ancora in grado di compiere micidiali attentati come quello dello scorso ottobre con camion-bomba che ha causato oltre 500 morti secondo il più recente bilancio di una commissione d'inchiesta.

Il premier ha ricordato che la Somalia ha un bilancio di soli 274 milioni di dollari che non sono sufficienti per prevenire la radicalizzazione di giovani senza lavoro.

Khayre non ha potuto confermare la stima di un responsabile della Banca mondiale secondo il quale gli Al Shabaab avrebbero un bilancio più ingente di quello del governo ma ha affermato che "certamente il nostro è un budget molto piccolo per un Paese di 10 milioni di persone".

