Questo contenuto è stato pubblicato il 12 febbraio 2018 14.43 12 febbraio 2018 - 14:43

Nel suo viaggio verso mondi ghiacciati ai confini del Sistema Solare la sonda Nasa New Horizons ha scattato foto da una distanza record dalla Terra: 6,12 miliardi di chilometri, quasi 41 volte quella che separa la Terra dal Sole.

Protagonisti 2012 HZ84 e 2012 HE85, due oggetti della fascia di Kuiper, culla di asteroidi e comete ancora in gran parte sconosciuti e risalenti agli albori del Sistema Solare.

Le immagini, risalenti a dicembre 2017 ma rese pubbliche dalla Nasa un mese dopo, sono state scattate con la camera "Long Range Reconnaissance Imager" (Lorri), uno dei 7 strumenti a bordo di New Horizons. Con queste foto la sonda ha battuto il record detenuto per 27 anni da un altro messaggero Nasa ai confini del Sistema Solare, Voyager 1, che nel 1990 rivolse il proprio sguardo indietro verso la Terra, immortalandola come un pallido puntino blu. Una foto divenuta celebre, scattata da Voyager 1 a una distanza di 6,06 miliardi di chilometri dal nostro Pianeta.

Per il responsabile di New Horizons Alan Stern, del Southwest Research Institute nel Colorado, "questa è la missione delle prime volte: la prima ad aver esplorato da vicino Plutone e la fascia di Kuiper. E adesso - ha aggiunto - la prima ad avere scattato immagini mentre si trovava più lontana di qualunque altro velivolo nella storia dell'esplorazione spaziale".

La prossima meta di New Horizons sarà proprio uno dei corpi della fascia di Kuiper, l'asteroide 2014 MU69. Identificato nel 2017 e distante circa 6,5 miliardi di chilometri dalla Terra, sarà l'oggetto più lontano mai raggiunto da una sonda. New Horizons ora è come in letargo, si risveglierà il 4 giugno 2018 per iniziare una serie di verifiche in vista dell'appuntamento con l'asteroide, fissato per Capodanno 2019.

