Questo contenuto è stato pubblicato il 6 giugno 2018 18.42 06 giugno 2018 - 18:42

Il presidente russo Vladimir Putin: oltre un suo connazionale su due non è a conoscenza delle proteste contro di lui.

Il 61% dei russi non ha mai neanche sentito parlare delle proteste anti-Putin 'Per noi non è lo zar' organizzate il 5 maggio dall'oppositore Alexiei Navalny e represse dalla polizia fermando circa 1600 manifestanti.

È quanto emerge da un sondaggio del centro demoscopico indipendente Levada. Solo il 9% ha detto di essere "ben al corrente" delle proteste di un mese fa organizzate alla vigilia dell'insediamento di Putin per un quarto mandato presidenziale che dovrebbe garantirgli il potere almeno fino al 2024.

Navalny sta adesso scontando una condanna a 30 giorni di arresto amministrativo. Il sondaggio è stato condotto su 1600 persone in 52 regioni della Russia dal 24 al 30 maggio.

