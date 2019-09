La Lega si conferma il primo partito italiano al 33%, in lieve calo rispetto alle elezioni europee, dove aveva toccato il 34,3%. In perdita anche il Pd che passa dal 22,7% al 20,5%.

In salita invece il Movimento Cinque Stelle che si attesta al 19,8% rispetto al 17,1% delle europee. Sono i dati che emergono da un sondaggio Index Research, condotto per la trasmissione Piazza Pulita in onda su La7.

Il sondaggio evidenzia inoltre il sorpasso di Fratelli d'Italia su Forza Italia. Il partito della Meloni infatti è al 7% rispetto agli azzurri al 6%. Novità del sondaggio però è il dato legato ad Italia Viva, la nuova formazione politica di Matteo Renzi che secondo i dati è al 3,5%.

Secondo la maggior parte degli intervistati, l'ex premier ha sbagliato a lasciare il partito. Alla domanda "Secondo Lei Matteo Renzi ha fatto bene o no a lasciare il Pd?" il 58,1% ha risposto no, il 38,5% ha scelto l'opzione 'ha fatto bene' e non si è espresso il 3,4% del campione.

