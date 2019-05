Per la maggior parte degli svizzeri è ormai troppo tardi per salvare il pianeta. Immagine d'archivio.

Per la maggior parte degli svizzeri è ormai troppo tardi per "salvare il pianeta": meno di un terzo (il 31%) pensa che ci sia ancora il tempo per farlo, stando a un sondaggio pubblicato oggi dal giornale romando "Le Temps".

Più ottimisti sembrano essere i "leader d'opinione" (politici, imprenditori, personalità dell'economia, della cultura e della scienza), per il 55% dei quali il salvataggio è ancora possibile.

Sia il grande pubblico (69%) sia i leader d'opinione (73%) pensano che i politici svizzeri non facciano quel che sarebbe necessario per il clima, rivela l'inchiesta "Sophia": il sondaggio è stato realizzato nelle tre principali regioni linguistiche dall'istituto M.I.S Trend in occasione della 15esima edizione del "Forum dei 100", organizzata oggi dal giornale a Losanna e dedicata alla transizione ecologica. Fra gli oratori annunciati figura anche il consigliere federale Ignazio Cassis.

Messa in questione è in particolare la revisione della legge sul CO2, che è stata rifiutata dal Consiglio nazionale lo scorso 11 dicembre. Oltre i due terzi degli interpellati in entrambe le categorie sondate sono per leggi coercitive.

Gli svizzeri si sforzano comunque di dare il loro contributo: il 94% dice di aver adeguato il suo modo di vita per il bene dell'ecologia. Il 75% pensa tuttavia che potrebbe fare di più.

