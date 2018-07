Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 luglio 2018 14.13 15 luglio 2018 - 14:13

La nuova piattaforma negoziale di Theresa May sulla Brexit - contestata dai Tory più euroscettici come troppo morbida e criticata in questi giorni, sia pure in modo ondivago, anche dal presidente Usa Uniti Donald Trump - non aiuta la premier nei sondaggi.

Lo certifica sull'Observer, domenicale del Guardian, l'istituto Opinum che indica adesso i Conservatori in calo e un vantaggio a livello record dall'inizio dell'anno per il Labour di Jeremy Corbyn.

La maggiore forza d'opposizione resta al 40%, attorno ai suoi massimi storici di questi anni, mentre il partito della premier scende al 36%. E alle sue spalle risalgono all'8% i falchi anti-Ue dell'Ukip di Nigel Farage, in crisi d'identità e consensi fin da dopo la vittoria referendaria del 2016.

Anche sul piano personale, l'elettorato mostra ormai più fiducia in Corbyn che nella May: il cui tasso di disapprovazione supera oggi il 50%, una dozzina di punti peggio del rivale.

