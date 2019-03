Verdi vicinissimi al PPD, Verdi liberali a loro volta in ascesa, PLR che contrariamente ai dati del recente barometro SSR non raggiunge il PS ma addirittura perde punti, UDC sempre saldamente primo partito.

Sono i risultati che emergono dal quarto sondaggio elettorale Tamedia pubblicato oggi, realizzato a otto mesi dalle federali di ottobre. All'inchiesta, effettuata online il 18 e 20 febbraio dai diversi organi di Tamedia (in Ticino "20 minuti"), hanno partecipato 22'326 persone. Il margine di errore è dato all'1,3%.

L'indagine mostra un leggero spostamento a sinistra dell'elettorato, indica l'editore in una nota. I Verdi arrivano al 9,6%, 2,5 punti percentuali in più rispetto alle elezioni del 2015, mentre il PPD scende dall'11,6% al 9,9%, assai più di quanto indicato dal barometro elettorale SSR pubblicato il 21 febbraio (11,3%). Il buon momento degli ecologisti è confermato dal risultato dei Verdi liberali, che salgono dal 4,6 al 6,7%, mentre il barometro SSR li dava al 6,4% (i Verdi risultavano al 9,5%).

Sempre a sinistra, cala solo leggermente il Partito socialista, dal 18,8 al 18,4%, facendo meglio di quanto indicato dal barometro SSR, che lo dava in perdita di 1,4 punti al 17,4%, esattamente come il PLR, in ascesa di un punto. Il partito presieduto da Petra Gössi - la quale non ha nascosto l'ambizione di superare il PS per salire al secondo posto della gerarchia elettorale - è invece dato in perdita da questo sondaggio: dal 16,5% delle ultime elezioni al 15,9%, staccato di 2,5 punti dal PS. Tamedia conferma l'UDC quale primo partito svizzero incontrastato, in perdita minima rispetto alle elezioni del 2015: dal 29,4 al 29,2%.

