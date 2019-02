Quasi due persone su tre vogliono che la Svizzera non faccia alcuna concessione all'Ue sulle misure di accompagnamento che mirano a proteggere i salari e le condizioni di lavoro.

Solo il 38% dei cittadini si dice contento della politica in Svizzera: lo rileva un sondaggio pubblicato oggi dal quale risulta però che il 54% degli interrogati si è detto a favore dei trattati bilaterali con l'Unione europea (Ue).

In Ticino una maggioranza è per la fine della libera circolazione delle persone.

La soddisfazione generale per la politica elvetica è leggermente aumentata passando dal 36% al 38% tra il 2017 e il 2018, indica il sondaggio online Vimentis. Ad essere i più contenti sono gli elettori del PLR (60%), mentre quelli più scontenti sono i simpatizzanti della Lega (72%).

Nel barometro delle preoccupazioni, il 13% degli intervistati mette al primo posto la politica d'asilo, al secondo il sistema sanitario (12%) e al terzo le relazioni con l'Ue (9%).

Riguardo alle relazioni con l'Ue quasi due persone su tre vogliono che la Svizzera non faccia alcuna concessione sulle misure di accompagnamento che mirano a proteggere i salari e le condizioni di lavoro.

Se la soppressione della libera circolazione delle persone mette in pericolo gli accordi bilaterali, il 41% vi si oppone, il 37% vi è favorevole e il 22% resta indeciso. In Ticino una maggioranza assoluta è per l'interruzione della libera circolazione delle persone.

Clima e politica d'asilo

Le preoccupazioni variano in funzione dell'età e dell'appartenenza politica: i giovani sono più interessati al cambiamento climatico e alla protezione dell'ambiente, come pure l'elettorato dei Verdi. L'attenzione dei simpatizzanti dell'UDC è invece concentrata sulla politica dell'asilo e della immigrazione.

Il sondaggio online è stato realizzato dal 1° ottobre al 30 dicembre 2018. Vi hanno partecipato 20'936 persone. I dati sono stati ponderati in funzione di diversi criteri come l'età, il sesso, i cantoni e la formazione dei partecipanti. Si tratta del 15esimo sondaggio di questo tipo.

L'associazione Vimentis è stata creata nel 2003 da studenti dell'Università di San Gallo: condotta una volta all'anno è stato patrocinato dai presidenti dei partiti di UDC, PS, PLR, PPD, PBD, Verdi e PVL.

