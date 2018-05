Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 maggio 2018 8.52 22 maggio 2018 - 08:52

Esercizio 2017/2018 all'insegna della crescita per Sonova: il produttore di apparecchi acustici ha realizzato un utile netto in progressione del 14% su base annua a 407,4 milioni di franchi e un giro d'affari in aumento del 10% (+9% in valute locali) a 2,65 miliardi.

Il risultato operativo a livello di EBITA è da parte sua salito del 15% (+12,7% in valute locali) a 532,5 milioni di franchi.

Questi risultati riflettono "la coerente attuazione della nostra strategia", ha indicato con soddisfazione in un comunicato odierno il Ceo del gruppo con sede a Stäfa (ZH).

Sia il segmento degli apparecchi acustici sia quello degli impianti cocleari hanno contribuito alla crescita dell'impresa.

Per l'insieme dell'esercizio annuale in corso - 2018/2019 - i responsabili di Sonova contano su un proseguimento della progressione delle entrate legate a questi due segmenti di attività. La crescita sarà tuttavia meno importante di quella del 2017-2018: il giro d'affari è atteso in aumento tra il 2% e il 4%.

