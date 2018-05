Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 maggio 2018 12.21 19 maggio 2018 - 12:21

Un agente di polizia ginevrino, sindacalista della gendarmeria, è stato provvisoriamente sospeso. È sospettato di aver diffuso - tramite una app di messaggistica - un ventina di foto a carattere razzista, antisemita o discriminatorio nei confronti di handicappati.

Questa persona è stata "liberata dai suoi obblighi di venire al lavoro", hanno indicato oggi all'ats fonti convergenti, confermando una notizia diffusa dalla Tribune de Genève. Un agente esterno al gruppo sul quale sono state condivise le immagini ha denunciato questi atti lo scorso febbraio.

Stando al quotidiano ginevrino, il poliziotto sospeso sarà sentito dal Ministero pubblico in estate. Non ci sono però conferme ufficiali. Citato dalla Tribune de Genève, l'avvocato dell'agente, Robert Assaël, sottolinea che il suo assistito non ha fatto altro che trasmettere le immagini, "senza fare nessun commento". A suo avviso non sarebbe stata commessa nessuna infrazione penale.

Neuer Inhalt Horizontal Line