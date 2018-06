Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Alcuni sostenitori svizzeri dell'ISIS sono stati fermati in Siria. La notizia, diffusa da diversi media, è stata confermata a Keystone-ATS dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), che non ha voluto fornire precisazioni.

Le persone in questione non godono della protezione consolare. Il DFAE ha indicato di essere al corrente del fatto che "alcuni cittadini svizzeri che in precedenza si trovavano nella zona controllata dallo Stato Islamico (ISIS) sono stati fermati in Siria". Il Dipartimento non ha per contro confermato quanto riferito da Tamedia/Newsnet e dall'emissione "10vor10" della televisione svizzerotedesca SRF, ovvero che tre donne e un bambino si troverebbero in detenzione presso le forze curde, per "questioni di protezione dei dati e della personalità". La conferma è però giunta nel tardo pomeriggio dal Ministero pubblico della Confederazione che ha indicato a Keystone-ATS di aver avviato un procedimento penale contro le tre cittadine svizzere.

In questo caso la Svizzera non può garantire protezione consolare: si tratta di un servizio che dipende da paese e paese. La Siria non lo prevede, precisa il DFAE. A chi ignora gli avvertimenti riguardo ai viaggi nel paese levantino non viene garantita alcuna protezione.

