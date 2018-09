Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 settembre 2018 13.29 23 settembre 2018 - 13:29

Pierre-Andre Tombez, presidente dell'alleanza in favore dell'iniziativa per la sovranità alimentare

"Abbiamo assistito a una campagna sconcertante, nella quale è stato considerato normale avere meno contadini". Lo ha affermato Pierre-André Tombez, presidente dell'alleanza in favore dell'iniziativa per la sovranità alimentare.

Ironia della sorte, ha fatto notare Tombez, uno dei pochi cantoni in cui l'iniziativa è stata approvata è Ginevra (con circa il 60% di sì), dove non esiste più un solo produttore di latte. "Ci siamo dovuti confrontare con una campagna piena di bugie orchestrata a colpi di milioni", ha denunciato.

Il mondo contadino dovrà ora prendere posizione sulle prossime iniziative agricole che saranno sottomesse a votazione popolare, come quelle sui pesticidi, sulle quali ci si attende delle divisioni interne al settore. "Non possiamo chiedere agli agricoltori di produrre sempre di più facendo a meno dei prodotti che lo permettono", ha aggiunto Tombez.

Per il presidente dell'alleanza, l'iniziativa di Uniterre ha cinque anni di anticipo. "I politici, soprattutto quelli del PLR, dovranno ricordarsi" delle idee del sindacato agricolo in futuro, quando ci si troverà in uno stato di "crisi avanzata", ha ammonito Tombez.

