L'ex segretario generale del partito socialista spagnolo Psoe ed ex vicepresidente del governo iberico, Alfredo Perez Rubalcaba, artefice della fine del gruppo armato separatista basco Eta, è deceduto oggi a 67 anni dopo aver subito un ictus lo scorso mercoledì.

Per la sua morte, il socialismo spagnolo è in lutto, e i principali leader dello schieramento si sono recati nell'ospedale dove era ricoverato a Madrid, incluso il premier Pedro Sanchez, per esprimere la loro vicinanza alla famiglia di Rubalcaba.

Il politico ha avuto un ictus nella sua casa a Madrid lo scorso mercoledì.

Rubalcaba è stato ministro nel governo di Felipe González e nel governo di José Luis Rodríguez Zapatero. È stato vicepresidente e ministro degli Interni spagnolo, posizione nella quale è stato artefice della fine dell'Eta.

È stato candidato alla presidenza del governo nelle elezioni del 2011, e ha guidato il partito socialista Psoe tra il 2012 e il 2014, anno in cui ha lasciato la politica.

