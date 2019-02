Dimostranti hanno bloccato oggi le autostrade in Catalogna in segno di protesta contro l'avvio, nelle aule della Corte Suprema a Madrid, del processo all'ex vicepresidente catalano Oriol Junqueras ed altri 11 leader separatisti.

I leader catalani sono accusati di ribellione, appropriazione indebita e disobbedienza per il loro ruolo nel referendum del 2017.

In seguito alle proteste le autorità hanno chiuso al traffico alcune strade principali di Barcellona. Il processo viene trasmesso integralmente via web in streaming e in tv.

