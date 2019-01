I soccorsi che lavorano giorno e notte da domenica per cercare di trarre in salvo Yulen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo vicino Malaga, sperano di localizzare il piccolo entro le prossime 24-48 ore.

Lo ha detto il delegato del governo in Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Lo riporta La Vanguardia.

