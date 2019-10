È terminata la riesumazione delle spoglie dell'ex dittatore spagnolo Francisco Franco dal mausoleo della Valle dei Caduti.

I discendenti di Franco, riporta il quotidiano El Pais, hanno preferito lasciare le spoglie nella bara originale nonostante i danni subiti nel tempo (il dittatore morì nel novembre 1975).

La bara verrà trasportata in elicottero nel pomeriggio in una più discreta tomba in un cimitero pubblico.

Neuer Inhalt Horizontal Line