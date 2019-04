Socialisti in crescita di consensi secondo gli ultimi sondaggi in vista delle elezioni in Spagna del 28 aprile 2019.

Un sondaggio pubblicato da Sigma Dos oggi su El Mundo stima il partito socialista al 30.3 per cento dei voti. Se le percentuali fossero queste il Psoe conquisterebbe 122-133 seggi. Con 350 seggi in palio al Congresso, i socialisti non raggiungerebbero però la maggioranza assoluta di 176 seggi necessari per governare da soli, rendendo altamente probabile un governo di coalizione.

Una coalizione di tre partiti di destra - Partito popolare (PP), Ciudadanos e Vox di estrema destra - otterrebbe il 45,3 per cento dei voti, equivalenti a 152-174 seggi, ma questo sarebbe risultato sarebbe insufficiente a garantire una maggioranza parlamentare. E' esattamente lo stesso numero di seggi che i socialisti e l'anti-austerità Podemos avrebbero insieme.

Il voto è stato indetto a febbraio dal primo ministro Pedro Sanchez dopo che i partiti indipendentisti catalani hanno ritirato il loro sostegno alla proposta di bilancio del governo.

