Questo contenuto è stato pubblicato il 1 luglio 2018 8.07 01 luglio 2018 - 08:07

Il governo spagnolo ha autorizzato la nave Open Arms con i 60 migranti salvati davanti alla Libia a sbarcare a Barcellona. Lo riferisce il quotidiano "El Pais" che cita fonti governative.

La richiesta per attraccare a Barcellona è stata presentata nel primo pomeriggio di ieri attraverso il servizio di salvataggio marittimo spagnolo, che dipende dal ministero dello Sviluppo.

Da quando è avvenuto il salvataggio, la nave era in attesa dell'autorizzazione per attraccare in un porto europeo e si aspettava che la Spagna, e in particolare Barcellona, aprisse il suo porto. Il sindaco di Barcellona, Ada Colau, ha twittato questo pomeriggio che la città è pronta a ricevere la nave.

"Chiediamo a Pedro Sánchez di permetterci di salvare vite umane, non vogliamo essere complici delle politiche di morte di Matteo Salvini", ha scritto.

