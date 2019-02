"Non è l'indipendentismo a giudizio, sono i gravissimi fatti dell'ottobre 2017 oggetto del processo. Il tentativo di imporre con la forza un progetto politico".

Così l'esponente della pubblica accusa, Javier Zaragoza, nella seconda giornata del processo ai dodici leader indipendentisti in corso al Tribunale supremo di Madrid. Zaragoza ha definito il sospetto "che siano perseguitati per le loro idee", sollevato ieri dalle difese degli imputati, "una fallacia colossale". "Quello che qui è in gioco è l'ordine costituzionale dello Stato spagnolo", ha detto la pubblica accusa.

La Corte suprema, presieduta da Manuel Marchena, ha ripreso alle 10.00 l'udienza, con la presenza in aula dei dodici imputati e delle accuse: con il pubblico ministero, l'Avvocatura dello Stato e il partito di estrema destra Vox, che esercita l'accusa popolare.

