Questo contenuto è stato pubblicato il 1 giugno 2018 19.33 01 giugno 2018 - 19:33

Per la prima volta dalla fine della dittatura in Spagna un premier in carica è stato destituito dal Congresso dei deputati con una mozione di sfiducia e il leader dell'opposizione è diventato subito capo del governo al suo posto.

Il veterano Mariano Rajoy è caduto abbattuto da 180 voti su 350. Pedro Sanchez, il leader del Partito socialista (PSOE) che venerdì scorso aveva presentato la mozione per cacciare il premier, è già il nuovo premier spagnolo. Assumerà ufficialmente il suo incarico domani dopo il giuramento nelle mani di re Felipe VI nel palazzo della Zarzula.

La situazione di Rajoy, alla guida di un governo di minoranza, è cambiata radicalmente con la pubblicazione della sentenza sul "caso Gurtel", vicenda di corruzione legata al suo Partito Popolare (PP) di 15 anni fa, quando premier era Josè Maria Aznar.

Il Partido Popular è stato condannato per corruzione, suscitando una tempesta in tutto il paese. Sanchez ha presentato la sfiducia, che oggi è passata grazie ai voti decisivi del Partito nazionalista basco (PNV).

Il nuovo premier ha promesso di lavorare "con molta umiltà", di voler aprire "una pagina nuova nella storia del nostro Paese" e ha subito rassicurato Bruxelles: "Rispetteremo gli impegni con l'Europa".

Non è chiaro come sarà il nuovo quadro politico spagnolo. Tutto si è verificato molto in fretta. Per ora Sanchez, settimo capo del governo in Spagna dalla fine della dittatura, terzo socialista dopo Felipe Gonzalez e José Luis Zapatero, prevede di formare un esecutivo monocolore socialista e di seguire il modello del Portogallo, dove il premier Antonio Costa governa in minoranza con l'appoggio esterno dell'estrema sinistra.

Sanchez. Per ora il leader Psoe conta solo sugli 84 deputati socialisti. Il leader di Podemos (71 deputati) Pablo Iglesias gli ha proposto una coalizione ma per ora Sanchez ha detto di preferire accordi esterni.

