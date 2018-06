Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 giugno 2018 12.07 01 giugno 2018 - 12:07

Il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy è stato sfiduciato, al suo posto diventa premier il leader socialista Pedro Sanchez.

La mozione di sfiducia costruttiva presentata dal Psoe - in conseguenza della quale Sanchez ha assunto la guida del governo - ha ottenuto 180 sì, 169 no e un'astensione.

"Accetterò come democratico il risultato del voto, ma non posso condividere ciò che è stato fatto", ha affermato Rajoy in un breve intervento dalla tribuna. "È stato un onore essere primo ministro della Spagna e avere lasciato una Spagna migliore. Spero che il mio successore potrà dire la stessa cosa a suo tempo, glielo auguro per il bene della Spagna", ha aggiunto.

Neuer Inhalt Horizontal Line