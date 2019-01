Spagna: resta libero su cauzione il "branco di Pamplona"

Resteranno liberi su cauzione i cinque del "branco di Pamplona", condannati a nove anni di prigione per aver abusato di una ragazza di 18 anni nel 2016 durante la festa di San Fermin.

Lo ha sancito la corte provinciale della Navarra, che già a giugno aveva destato scalpore, provocando animate proteste di piazza delle donne, con la prima decisione di scarcerarli.

Due mesi prima, ad aprile, aveva suscitato una bufera in tutto il Paese condannandoli non per "aggressione", reato per cui la procura chiedeva 20 anni, ma per "abuso" sessuale. Condanna confermata in appello a luglio e ora in attesa di un terzo grado.

