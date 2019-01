Tassisti 'in rivolta' a Madrid e Barcellona, da tre giorni in sciopero contro quella che considerano 'concorrenza sleale' dei servizi privati in app Uber e Cabify.

La protesta ha preso via via più forza, con blocchi stradali e cassonetti e copertoni bruciati nelle strade.

Alcuni manifestanti - riferisce El Pais - hanno indossato i gilet gialli per la sicurezza stradale usati anche dal movimento di protesta in Francia. Questa mattina a Madrid i manifestanti hanno bloccato l'accesso al Fitur, una fiera internazionale del turismo. Cartelli che spiegano i motivi dello sciopero sono stati affissi fuori della stazione di Atocha.

A Barcellona, dove i tassisti sono in sciopero da sei giorni, blocchi stradali stanno interessando le vie principali della città, la Gran Via de les Corts Catalanes e la Avenida Diagonal. Contromanifestazioni sono in corso da parte dei conducenti dei servizi in app, sotto il controllo della polizia. A Barcellona i vertici del sindacato dei tassisti stanno decidendo se porre fine o meno alla protesta a fronte di un decreto promesso dalla Generalitat.

