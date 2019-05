Tensioni tra gli indipendentisti catalani, Ciudadanos e Vox ha segnato la cerimonia di insediamento nuovo parlamento spagnolo.

Ogni volta che un membro dell'Erc o di Junts per Catalunya ha giurato sulla Costituzione in catalano e con una formula in cui difendeva una Repubblica catalana e la libertà dei politici imprigionati, il gruppo guidato da Albert Rivera e i membri del partito di estrema destra hanno rumoreggiato battendo sui tavoli e per terra.

Una delle reazioni più furiose si è verificata quando Oriol Junqueras, leader dell'Erc e uno dei politici catalani detenuti presenti alla sessione, ha letto il suo giuramento definendosi un "prigioniero politico". I 24 deputati di Vox sono stati invece più sobri rispetto alle analoghe cerimonie nei parlamenti regionali valenziano e andaluso, dove gli esponenti di estrema destra avevano giurato "per Dio" e con una mano su una Bibbia e un piccolo crocifisso. In questa occasione si sono limitati a giurare per la Spagna.

