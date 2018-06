Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 giugno 2018 14.15 02 giugno 2018 - 14:15

Il nuovo capo dell'esecutivo regionale della Catalogna, l'indipendentista Joaquim Torra, ha chiesto al nuovo premier spagnolo, il socialista Pedro Sánchez, di sedersi a dialogare e negoziare una soluzione per la situazione nella regione catalana.

"Signor Pedro Sanchez, parliamo. Dobbiamo sederci attorno ad un tavolo e negoziare. Da governo a governo", ha dichiarato durante la cerimonia di insediamento dei membri del suo governo nel Palau de la Generalitat di Barcellona, sede del governo catalano.

Il presidente catalano ha ribadito oggi l'impegno ad avanzare in direzione di "uno stato indipendente in forma di repubblica". "Non sarà un percorso facile", ha detto, parlando di "interessi molto forti che intendono impedirlo".

Con l'insediamento dei 13 consiglieri del governo catalano ha preso fine automaticamente oggi l'intervento di Madrid sulle istituzioni catalane, in vigore da ottobre.

