I socialisti in Spagna tenteranno di formare un governo da solo. Lo ha detto alla radio Cadena Ser la vicepremier del Psoe Carmen Calvo.

"Pensiamo di poter continuare con questa formula", ha spiegato all'indomani del voto che ha visto il Psoe di Pedro Sanchez emergere come indiscusso primo partito in Spagna con 123 deputati, nonostante i numeri non consentano una maggioranza chiara.

"Lo proveremo, perché pensiamo di avere molto consenso per varie ragioni. Ma soprattutto perché crediamo, come partito e come governo, che in un periodo di tempo molto breve la gente ci abbia capito molto bene", ha spiegato Calvo.

