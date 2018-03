Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 febbraio 2018 17.18 28 febbraio 2018 - 17:18

La casa di Leo Messi, la star del Barcellona e dell'Argentina, è un ostacolo per la crescita dell'aeroporto della capitale catalana, secondo il presidente della compagnia aerea Vueling Javier Sanchez Prieto.

In un intervento ad una conferenza Esade, Sanchez Prieto ha spiegato che uno dei freni alla crescita dell'aeroporto di Barcellona El Prat è costituito dai 'vincoli ambientali', che fra l'altro impediscono che gli aerei volino sopra la casa di Messi. Secondo il dirigente di Vuelig la capacità attuale delle piste è limitata, riferisce La Vanguardia, "perché non puoi passare dove vive Messi", un fatto, ha aggiunto, "che non succede in nessun posto del mondo".

L'aeroporto catalano ha registrato negli ultimi anni record storici per numero di passeggeri. L'obiettivo dei 70 milioni di passeggeri all'anno, secondo Sanchez Prieto, "non è molto lontano". Un progetto di ampliamento dello scalo prevede la costruzione di un nuovo terminale e di una nuova pista. Secondo il presidente dell'aerolinea catalana occorre considerare "se è meglio fare un nuovo investimento o rivedere le attuali restrizioni".

