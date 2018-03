Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 dicembre 2009 20.11 18 dicembre 2009 - 20:11

BARCELLONA - Il fronte animalista esulta, la Spagna profonda si indigna: il parlamento regionale catalano ha aperto oggi la porta all'abolizione della corrida, da secoli uno dei grandi simboli culturali dell'identità iberica.

Con 67 voti a favore, 59 contrari e cinque astensioni il Parlament Catalan ha deciso di trasformare in disegno di legge un'iniziativa popolare abolizionista presentata con 180 mila firme dalla Piattaforma Prou! (Basta! in catalano), respingendo una mozione di rigetto globale dei deputati del cosiddetto "fronte taurino". Il testo - appoggiato da star dello spettacolo come la sex symbol americana degli anni 1990 Pamela Anderson o quella francese degli anni 1960 Brigitte Bardot - ora seguirà l'iter normale di un testo di legge e arriverà al voto definitivo nella plenaria in primavera.

Con buone probabilità di passare, vista la maggioranza che si è delineata oggi, grazie ai voti convergenti della sinistra indipendentista, di molti socialisti nazionalisti moderati di Ciu, i cui gruppi si sono spaccati. Contro, l'altra metà circa di socialisti e nazionalisti e il Partido Popular (Pp).

Neuer Inhalt Horizontal Line