Dopo la conferma dei 9 morti nella sparatoria delle scorse ore a Dayton, in Ohio, oltre all'autore che è stato ucciso, la sindaca Nan Whaley ha riferito in conferenza stampa che i feriti sono almeno 26, ma non sono stati diffusi dettagli sull'identità delle vittime.

Whaley ha inoltre lodato la reazione delle forze dell'ordine e l'intervento dei soccorsi, sottolineando come in queste circostanze sia "importante rispondere rapidamente". Ha poi lanciato un appello diretto all'opinione pubblica affinché in queste ore non si contribuisca "a far proliferare notizie false".

Dayton è una città di circa 140mila abitanti nell'ovest dell'Ohio, a circa 90 km da Cincinnati. La sparatoria ha avuto luogo in una zona nota come 'Oregon District', un quartiere d'interesse storico e considerato sicuro nel centro della città, noto anche per la concentrazione di bar, ristoranti e teatri. La sparatoria ha avuto luogo all'aperto e non all'interno di un locale.

