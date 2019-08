Le forze dell'ordine sul posto della sparatoria a Dayton, in Ohio

A poche ore dalla sparatoria in un centro commerciale di El Paso, in Texas, nella quale sono state uccise 20 persone, un'altra sparatoria negli Stati Uniti, a Dayton in Ohio, ha causato nove morti. I feriti trasportati all'ospedale sono almeno 16.

Questi gli ultimi aggiornamenti forniti dalle autorità dopo ore di incertezza su quanto accaduto. Al momento, stando alla ricostruzione più recente, si sa che la Polizia è stata allertata intorno all'una del mattino ora locale (circa le 7 del mattino in Svizzera) con la segnalazione di colpi esplosi fuori da un bar nel distretto di Oregon, a Dayton.

Subito sono scattati l'allarme e l'appello ad evitare la zona con il timore di uno "sparatore attivo", mentre l'area veniva evacuata e transennata.

Sul posto è anche confermata la presenza dell'Fbi per collaborare alle indagini, su cui però al momento non trapela nulla. Il Dayton Daily News ha fra l'altro riferito della possibilità che si stia cercando un secondo uomo, sospettato di essere coinvolto nella sparatoria, e che avrebbe lasciato la zona a bordo di una jeep scura.

