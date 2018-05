Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

29 maggio 2018 - 13:53

Quattro persone sono morte durante una sparatoria stamani a Liegi, in Belgio. Si tratta di due poliziotti, un passante e il killer, secondo quanto riportano i media belgi.

Secondo le prime ricostruzioni dei media online, il killer di Liegi ha aperto il fuoco contro due poliziotti verso le 10.30 di questa mattina, vicino ad uno dei Café del centro. Non è chiaro se fosse armato o se avesse sottratto la pistola ad uno dei due poliziotti che lo avevano fermato per un controllo.

Dopo aver ucciso i due agenti, l'uomo si è poi diretto verso la scuola vicina, Léonie de Waha, entrando nel perimetro e prendendo in ostaggio una donna delle pulizie che lavora lì e che si trovava all'ingresso dell'edificio. Il killer è stato poi ucciso dagli agenti accorsi immediatamente sul posto. La donna non ha riportato ferite e gli alunni della scuola sono ancora confinati nelle aule.

Sulla sparatoria indaga la procura federale che ha classificato il dossier come "terrorismo". Per la tv belga Rtbf, l'autore sarebbe Benjamin Herman, nato nel 1982, un passato da criminale comune entrato e uscito varie volte di prigione. L'ultima ieri, per un congedo. Violento e solitario, non è conosciuto per radicalismo ma la polizia indaga ora se possa essersi radicalizzato in prigione.

