Il programmatore informatico Fredrick Brennan ha lanciato un appello per la chiusura di un sito da lui creato nel 2013, 8chan, diventato negli ultimi tempi un megafono per le sparatorie di massa e una piattaforma di reclutamento per nazionalisti bianchi violenti.

Finora tre "mass shooting" sono state annunciate in anticipo su 8chan, spesso accompagnati da commenti razzisti che sembrano creati per diventare virali su internet: l'ultima strage di El Paso, gli attacchi alle moschee neozelandesi di Christchurch e la sparatoria nella sinagoga di Poway in California.

"Chiudete il sito", ha chiesto Brennan in in una intervista al New York Times. "Non farà alcun bene al mondo. E' completamente negativo per tutti tranne per gli utenti. E sapete cosa vi dico? E' negativo anche per loro", ha spiegato il programmatore, che non collabora più con il proprietario del website da un anno.

